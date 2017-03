Onderwijsbonden delen lege dozen uit tijdens conferentie over M-decreet

Door: redactie

27/03/17 - 23u57 Bron: Belga

Minister van Onderwijs Hilde Crevits. © belga.

Sinds de invoering van het M-decreet zijn er vierduizend leerlingen met een leerbeperking bijgekomen in het gewoon onderwijs. Dat zei onderwijsminister Hilde Crevits vandaag tijdens een conferentie over het decreet. Het gaat om gemiddeld één leerling per school extra.

Exact drie jaar geleden werd het M-decreet goedgekeurd in het Vlaams parlement. Door die maatregel stromen heel wat kinderen van het buitengewoon onderwijs richting het gewoon onderwijs, om zo te komen tot een 'inclusief' onderwijs.



De onderwijsbonden hebben hun twijfels bij het systeem en kwamen maandagochtend lege dozen uitdelen bij de conferentie. Klassen in het gewone onderwijs zijn diverser geworden, maar voldoende ondersteuning op de klasvloer is er niet, hekelen ze.



Crevits roept op tot sereniteit. "Er is niet altijd voldoende forum voor de meer delicate en complexe verhalen die niet in enkele slagzinnen te vatten zijn", stelt ze. Te veel problemen worden in de schoenen van het M-decreet geschoven, vindt de minister. "Er wordt al snel vergeten dat ook voor de invoering van het decreet al 15.000 leerlingen met leerbeperkingen schoolliepen in het gewoon onderwijs. Sinds de invoering zijn dat er een goede 4.000 méér."



Crevits belooft dat er ook met het M-decreet rekening zal worden gehouden bij de hervorming van de lerarenopleiding, waarover nu volop gediscussieerd wordt. "Om van het M-decreet een geslaagd verhaal te maken, moeten we ook bij de leerkrachten het juiste draagvlak creëren. Dat kan alleen als we ervoor zorgen dat de beschikbare middelen ook effectief tot bij hen raken." Volgens de minister is er "op alle banken" engagement om te zoeken naar bijkomende middelen waar nodig.