Topdokter in alle stilte uit Leuven vertrokken omdat hij met kankerstudies knoeide

Door: redactie

27/03/17 - 10u17 Bron: Belga

Topdokter Stefaan Van Gool © belga.

Kinderkankerspecialist Stefaan Van Gool vertrok twee jaar geleden met stille trom uit het UZ Leuven. Hij deed dat niet zomaar: er waren ethische en wetenschappelijke problemen met zijn klinische studies op patiënten. Hij werkt nu in een Duitse privékliniek. Dat schrijft De Standaard vandaag.

De krant achterhaalde dat de kinderneuro-oncoloog uit Leuven vertrok nadat er ernstige ethische, juridische en wetenschappelijke problemen bleken te zijn bij de klinische studies die hij uitvoerde. Daarin gaf hij kinderen en volwassenen met een levensbedreigende hersentumor experimentele tumorvaccins.



Valse hoop

Een onderzoekscommissie met professoren uit Leuven en van andere universiteiten hekelde dat Van Gool zijn experimentele tumorvaccins aanprees bij patiënten terwijl nog helemaal niet vaststond dat ze zouden werken. Zo gaf hij zijn patiënten, en bij kinderen hun ouders, valse hoop. Tot op de dag van vandaag is trouwens nog altijd niet bewezen dat de vaccins werken.



Er is ook twijfel of alle patiënten (bij kinderen hun ouders) instemden met de experimentele behandeling voor de levensbedreigende hersentumor en ze daarvoor alle nodige objectieve informatie hadden gekregen.



Vertrouwelijkheidsclausule

Het parket van Leuven bevestigt dat er een informatieonderzoek loopt naar eventuele inbreuken die Stefaan Van Gool zou hebben begaan "tegen de medische regelgeving in een specifiek medische context". Rector Rik Torfs reageert niet en verwijst naar het UZ Leuven. Daar beroepen ze zich, net als Van Gool zelf, op de vertrouwelijkheidsclausule die is opgenomen in het contract dat het vertrek van Van Gool heeft geregeld.