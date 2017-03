KUL-prof Marc Hooghe onder vuur voor plagiaat en auteursfraude

Bewerkt door: mvdb

21/03/17 - 16u45 Bron: Apache - Belga

Politicoloog en socioloog Marc Hooghe (KU Leuven). © rv.

KU Leuven-professor Marc Hooghe ligt onder vuur voor plagiaat en auteursfraude. Dat schrijft Apache vandaag. De Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de KU Leuven acht een aantal klachten in verband met auteursfraude en plagiaat tegen de hoogleraar gegrond. Hooghe (52) doceert onder meer politicologie en politieke sociologie.

Rector Rik Torfs wil enkel kwijt dat alle klachten over mogelijke plagiaat "zeer zorgvuldig worden behandeld" en stelt dat de procedure rond wetenschappelijke integriteit "zeer strikt" is.



De klachten bij de CWI dateren van 2015. Toen stapten verschillende (voormalige) medewerkers van het Centrum voor Politicologie van de KUL naar de Commissie met klachten rond professor Marc Hooghe.



Een van de betrokkenen zag stukken van haar eigen werk plots opduiken in een academische paper van Hooghe. In een ander geval werd een paper gepubliceerd met daaronder de naam van Hooghe, terwijl die van de mede-auteur ontbreekt. Een andere onderzoekster werd zelf beschuldigd van plagiaat, toen ze een paper die een tijdlang in de lade was blijven liggen, alsnog wilde publiceren. Hooghe had het werk zonder haar medeweten en met zijn naam erop ingediend.



Marc Hooghe zelf nuanceert de feiten. "Er zijn altijd discussies over wie veel en wie weinig bijdrage heeft geleverd", zegt hij in een reactie aan Apache. De hoogleraar benadrukt ook dat de inhoud van de wetenschappelijke bijdragen zelf niet ter discussie staat.



Torfs

KU Leuven-rector Rik Torfs wil enkel kwijt dat de procedure rond wetenschappelijke integriteit aan de universiteit "zeer strikt" is. "Als er bij het CWI een klacht wordt ingediend die ontvankelijk wordt verklaard zijn er drie mogelijkheden. Ofwel is ze ongegrond, ofwel gaat het om een lichte inbreuk, ofwel is er sprake van een zware inbreuk, zeg maar plagiaat. Alleen in dat laatste geval wordt de klacht aan het universiteitsbestuur doorgespeeld", legt Torfs uit. "Ik kan enkel zeggen dat het dossier over Hooghe niet op mijn bureau is beland."



Hooghe moet de fouten nu rechtzetten en de komende periode zijn publicaties vooraf bespreken met de decaan van de faculteit. De hoogleraar kan naar eigen zeggen "leven met de oplossing die werd uitgewerkt".