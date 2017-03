Een jaar na de aanslagen: alle scholen houden woensdag minuut stilte

Bewerkt door EB

20/03/17 - 20u36 Bron: Belga

© reuters.

Alle scholen zullen woensdag starten met een minuut stilte, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem en alle slachtoffers van zinloos geweld wereldwijd. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) had dat voorgesteld aan de onderwijsverstrekkers en die gaan daar volgens haar allemaal op in.