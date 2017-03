Gaat uw kind vandaag ook in pyjama naar school?

Door: TK

17/03/17 - 09u20 Bron: Belga

© Instagram.

Het is vandaag "Nationale Pyjamadag" in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs, een initiatief van Bednet. De vzw wil daarmee langdurig zieke kinderen een hart onder de riem steken.

En onze eerste pyjamaboys en pyjamagirls zijn op school geland #pyjamadag #schorisse pic.twitter.com/TtiUhiZ6r0 — OW Schorisse (@OWSchorisse)

De vzw Bednet biedt zieke kinderen die langdurig afwezig zijn van school, onderwijs op afstand aan via het internet. Sinds de start van Bednet in 2007 hebben al bijna 1.800 kinderen en jongeren uit bijna 900 scholen van dat synchroon internetonderwijs gebruik kunnen maken.



Om die kinderen een hart onder de riem te steken, en om de vzw zelf bekender te maken bij het grote publiek, organiseert Bednet sinds vorig jaar de Nationale Pyjamadag. In 2016 namen daar in totaal 770 scholen aan deel, de teller voor dit jaar stond vorige maand al op 460. En aan de vele foto's op sociale media te zien, zijn er dat in realiteit nog veel meer.