'Bednet-kampioen' Yannis (11) volgde bijna hele lagere school op afstand: "Geweend van geluk omdat ik elke dag naar school mag"

Door: redactie

17/03/17 - 05u00

video In meer dan duizend scholen zitten kinderen vandaag in pyjama in de klas. Ze doen dat uit solidariteit met langdurig zieke kinderen. Yannis Ghistelinck (11) uit Ronse kan voor het eerst zélf in de klas meedoen aan pyjamadag. "Vorig jaar lag ik nog in het ziekenhuis, door een tumor in mijn buik. Bijna mijn hele lagere school volgde ik les vanop afstand", zegt de 'Bednet-kampioen'.