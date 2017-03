Lerarenopleidingen krijgen bezoek van Federal Truck met uitleg over uitwisselingsprogramma Erasmus+

Door: redactie

13/03/17 - 05u46

© thinkstock.

Vijf lerarenopleidingen in Vlaanderen krijgen deze week de Federal Truck op bezoek van Epos, het Vlaams agentschap voor Erasmus+. Via het Europese subsidieprogramma Erasmus+ kunnen studenten, leerlingen en personeel uit onderwijs, jeugd en sport internationale ervaring opdoen.

Epos wil in de vijf Vlaamse lerarenopleidingen de leerkrachten van de toekomst informeren over de mogelijkheden die Europa hen én hun toekomstige leerlingen biedt. De Federal Truck stopt vandaag in Howest in Brugge. Morgen is de Erasmus Hogeschool in Brussel aan de beurt. Woensdag stopt de truck bij Thomas More in Mechelen en donderdag bij Odisee in Sint-Niklaas. Vrijdag ten slotte staat de Federale Truck aan PXL in Hasselt.



De studenten krijgen uitleg over wat Erasmus+ voor hen kan betekenen. Er is ook uitleg over Europese digitale leerplatformen: School Education Gateway (voor schoolonderwijs) en EPALE (voor volwasseneneducatie).



Niet alleen voor studenten

Het huidige Erasmus+-programma loopt nog tot 2020. Maar Erasmus+ is er niet alleen voor studenten, ook leerkrachten, ander personeel en leerlingen uit het technisch- en beroepsonderwijs kunnen via het Europese programma in het buitenland ervaring opdoen. Sinds 2014 gingen er 20.908 Vlaamse deelnemers uit zo'n 831 organisaties "op Erasmus". Alles samen goed voor bijna 45 miljoen euro aan steun.



"Universiteit van het leven"

"Jongeren worden ondergedompeld in een andere cultuur, leren een andere taal, hebben internationale ontmoetingen en leren op de eigen benen staan", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Erasmus+ is een 'universiteit voor het leven' en biedt ieder jaar duizenden studenten een belangrijke voorsprong op de arbeidsmarkt."