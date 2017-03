Crevits wil meer kleuters naar school

Door: redactie

7/03/17 - 15u32 Bron: Belga

© photo news.

Kleuters bereiken die niet of onvoldoende in de klas aanwezig zijn. Dat is de bedoeling van het Starterspakket Kleuteronderwijs dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dinsdagmiddag in basisschool De Knipoog in Vilvoorde heeft voorgesteld.

Het Starterspakket helpt ouders van instappertjes om zich in de school in te schrijven en ervoor te zorgen dat ze voldoende naar school gaan. Een erg actuele kwestie gezien de discussie over de verantwoordelijkheid van allochtone ouders om hun kinderen te stimuleren in hun schoolcarrière.



Het pakket wordt verspreid via de basisscholen en organisaties zoals Kind & Gezin, Basiseducatie en armoedeverenigingen. Het pakket geeft ouders meer inzicht van hoe het leven op school verloopt en wat de kinderen er zoal leren. Er zijn ook vertaalfiches in 13 talen voor anderstalige ouders. Lees ook Prof Van Avermaet: "Uitspraken Crevits over allochtone ouders ronduit triest"

Crevits: "Allochtone ouders moeten zich veel meer engageren"

Niet-ingeschreven kinderen wonen vaak in grootsteden Vorig jaar waren ruim 98 procent van de 2- en 3- jarige kleuters ingeschreven in een school. Van de 2-jarigen was ruim 65 procent voldoende aanwezig. Van de 3-jarigen was ruim 96 procent voldoende aanwezig.



Niet-ingeschreven kinderen wonen gewoonlijk in grootsteden en leven in "kwetsbare" gezinnen. Kinderen van buiten België of de Europese Unie hebben vier keer meer kans om niet ingeschreven te zijn. Deze kinderen lopen later meer kans op school- en taalachterstand.