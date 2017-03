Crevits: "Allochtone ouders moeten zich veel meer engageren"

Door: redactie

6/03/17 - 05u15 Bron: Belga

Hilde Crevits. © belga.

Vlaams minister van Onderwijs en CD&V-kopstuk Hilde Crevits trekt aan de alarmbel over de tweede generatie allochtonen in ons land. Die boekt in vergelijking met de eerste generatie amper vooruitgang "in tegenstelling tot in andere Europese landen, zoals Nederland", zegt ze in de kranten van Mediahuis. "We mogen in onze samenleving ­gerust wat meer engagement verwachten van allochtone ouders en nieuwkomers", aldus de minister, die haar partij oproept om haar Vlaamse identiteit weer wat forser te durven benoemen.