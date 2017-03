KU Leuven start meldpunt seksuele intimidatie

Door: redactie

6/03/17 - 05u00

© thinkstock.

De KU Leuven start vandaag met een centraal meldpunt voor seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Het initiatief komt er na enkele incidenten aan de Vlaamse universiteiten. Studenten én personeelsleden van de universiteit kunnen met hun klachten en vragen voortaan terecht bij speciaal opgeleide vertrouwenspersonen, zo vernam De Morgen.

Die buigen zich niet alleen over strafbaar gedrag. Ook dubbelzinnige opmerkingen, gluren en ongewenste berichten zijn redenen om naar het meldpunt te stappen. Na een eerste grondige inschatting verwijzen de vertrouwenspersonen de melder door naar een intern zorgteam of naar een externe instantie, zoals de politie of slachtofferhulp.



Expliciete verzoekingen

Voor haar masterproef leidde de Leuvense seksuologe Cathelijn Kames vorig jaar uit internationale cijfers af dat 12 tot 20% van alle studenten wordt geconfronteerd met seksueel getinte gedragingen of expliciete verzoeken van docenten. "Het blijft moeilijk om in te schatten hoe vaak het precies voorkomt, omdat niet iedereen de stap naar hulp durft te zetten", zegt vertrouwenspersoon en psychologe Kathleen Vleugels. "Vorig academiejaar ontvingen we zo'n 25 meldingen. Nu staat de teller al op 20."



Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst erop dat de universiteiten en hogescholen zelf hun beleid mogen uitwerken. "Het centraal meldpunt van de KU Leuven is alvast een toe te juichen initiatief."



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!