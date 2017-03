Ouders kamperen al vijf dagen om hun kind in te schrijven op school

Door: redactie

vilvoorde Sinds woensdag kamperen ouders op het schooldomein van KTA Horteco in Vilvoorde om hun kind in te schrijven in het eerste middelbaar. Dat meldt Wietse Coolen, directeur van het KTA Horteco. De school richt voor het eerst de studierichting 1B Land- en tuinbouw in en heeft daarvoor maar twaalf plaatsen beschikbaar. Zelfs ouders die nu al weten dat ze op de wachtlijst komen, staan al vier dagen in de rij. De school zorgde voor onderdak, sanitair, internettoegang en een kampvuur.