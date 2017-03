Ouders kamperen weer aan schoolpoort

Door: redactie

2/03/17 - 13u42 Bron: vtmnieuws.be

video Aan de schoolpoorten duiken voor het zoveelste jaar op rij weer kamperende ouders op. Ze vrezen dat hun voorkeurschool geen plaats meer zal hebben voor hun kind, en slaan daarom hun tenten op, tot vier dagen vóór de start van de inschrijvingen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt dat kamperen aan de schoolpoort moet verdwijnen. Ouders zouden hun kinderen altijd online moeten kunnen inschrijven. De Vlaamse overheid verplicht dat nu al voor het basisonderwijs in Gent, Antwerpen en Brussel. Daar werken ze met een centraal aanmeldingsregister, zodat kamperen niet meer hoeft.



Andere gemeenten of scholen kiezen ervoor om zelf een systeem te voorzien om zo kamperen te vermijden. Soms blijkt trouwens dat ouders nodeloos voor de school kamperen, terwijl er voor elk kind een plaats is.