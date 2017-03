UGent-rector Anne De Paepe past voor tweede termijn

Door: redactie

1/03/17 - 12u51 Bron: Belga

UGent-rector Anne De Paepe (61). © belga.

Onderwijs De huidige rector van de UGent, Anne De Paepe, is geen kandidaat om zichzelf op te volgen. Dat meldt ze in een brief aan studentenblad Schamper. De universiteit bevestigt het nieuws. "Ik voel me niet geroepen om een kiescampagne te voeren die dreigt te polariseren", schrijft De Paepe in de brief.