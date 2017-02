Jongeren lezen gemene Facebookberichten voor

Door: redactie

24/02/17 - 18u42

video Naar aanleiding van de Week tegen Pesten die op 17 februari van start ging, heeft de Vlaamse scholierenkoepel in samenwerking met Kinepolis een filmpje gemaakt tegen cyberpesten. In de stijl van Jimmy Kimmels 'Mean Tweets' lezen jongeren gemene Facebookberichten voor.

1 op 10 Vlaamse jongeren is het slachtoffer van cyberpesten. Dat gebeurt vooral via sociale media (60%) en via sms (40%).



In het filmpje van de Vlaamse Scholierenkoepel brengen tieners een selectie van nare commentaren die ze te verwerken kregen over hun uiterlijk, hun gedrag, hun accent... De woorden hakken er flink in.



Op haar website moedigt de Vlaamse Scholierenkoepel scholen aan om zelf een gelijkaardig filmpje te maken dat dan in alle klassen besproken kan worden als deel van de aanpak van cyberpesten.



Vorige week lanceerden de Vlaamse ministers van Onderwijs (Hilde Crevits) en Cultuur (Sven Gatz) in samenwerking met Mediawijs en de Universiteit van Antwerpen Cyber-Scan. Deze interactieve toolkit biedt scholen de kans om een concreet cyberpestbeleid uit te werken. Cyber-Scan kan gedownload worden op www.tegencyberpesten.be.