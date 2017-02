Lagere scholen worden almaar gezonder, middelbare scholen net ongezonder

Door: redactie

24/02/17 - 10u36 Bron: Belga

© Thinkstock.

Middelbare scholen boeren achteruit met hun gezondheidsbeleid: meer frisdrank en snacks, minder fruit, en meer mogelijkheden om af en toe te roken. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez) bij een duizendtal scholen, waarover De Standaard vandaag bericht.

Het gaat om cijfers van 2015. In de middelbare scholen staan er nog altijd evenveel frisdrank- en snoepautomaten als vroeger, en er zijn ook minder scholen die nog gratis fruit aanbieden aan hun leerlingen. In het lager onderwijs is de trend heel vaak beter. "Alsof er tussen het zesde leerjaar en het eerste middelbaar iets magisch gebeurt met de kinderen, waardoor het belang van een stuk fruit of een flesje water wegvalt", zegt Tineke Vansteenkiste van het Vigez.



De scholenkoepels zeggen dat ze wel degelijk iets doen. "We hebben vorig jaar een engagementsverklaring ondertekend om tegen 2021 gesuikerde snacks en frisdranken te bannen", zegt Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). "Deze cijfers tonen aan dat dat zeker nodig was."



Toch zal het ook in 2021 nog de keuze van de school zelf blijven of ze snacks en frisdrank aanbieden of niet. "Een totaalverbod is niet realistisch", zegt Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "We moeten onze leerlingen vooral leren om verstandig met het aanbod om te gaan."



Nooit fruit

Het is opvallend dat een op de drie middelbare scholen haar leerlingen nooit een appel of een ander stuk fruit aanbiedt. Dat is een slechtere score dan in 2012, toen was er maar één school op de vijf die nooit fruit aanbood aan haar leerlingen.



De frisdrankautomaat blijkt onverwoestbaar te zijn. In twee middelbare scholen op de drie staat een drankautomaat op de speelplaats. Dat is hetzelfde percentage als in 2012 en 2009. De bevraging is afgenomen vóór de engagementsverklaring van de schoolnetten om tegen 2021 gesuikerde frisdranken uit de scholen te bannen. In de lagere school is de vooruitgang duidelijker.



Opmerkelijk is dat middelbare scholen iets losser omgaan met roken dan vroeger. "Op vlak van reglementen rond roken scoren ze minder goed dan vroeger", zegt Vansteenkiste. "Gelukkig zetten ze wat meer in op educatie rond tabak: het komt vaker aan bod in de les."