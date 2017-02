Protest tegen deelname KU Leuven aan 'Law Train' bij uitreiking eredoctoraten

Door: redactie

16/02/17 - 01u30 Bron: Belga

De Duitse bondskanselier Angela Merkel kreeg vorige maand nog een eredoctoraat van de rectoren van de KU Leuven en de Ugent. © belga.

Een 15-tal personen hebben in de marge van de uitreiking van eredoctoraten aan de KU Leuven geprotesteerd tegen de deelname van de Leuvense Rechtsfaculteit aan het EU-onderzoeksproject 'Law Train' over ondervragingstechnieken.

De actievoerders nemen het niet dat de KU Leuven hierin samenwerkt met het Israëlische ministerie van Openbare Veiligheid en politie. Recent tekenden ook 480 academici uit alle universiteiten en 190 kunstenaars een petitie in die zin.



Ethische checks

De actievoerders hielden op het Martelarenplein in Leuven een protestactie met affiches op het ogenblik dat de stoet van professoren in toga van de universiteithal naar de Sint-Pieterskerk trok. "Het mensenrechtenpalmares van de Israëlische politie is bedenkelijk. We vinden het daarom ongehoord dat de KU Leuven met een dergelijke partner samenwerkt. Rector Rik Torfs schermt gaag met de ethische checks die 'Law Train' heeft doorstaan, maar de partners in het onderzoek zijn dat niet", aldus actiewoordvoerder Tobias Van Os.