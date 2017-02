Door: redactie

15/02/17 - 20u07 Bron: vtmnieuws.be

video

Een freinetschool in Lummen is de allereerste school in ons land waar de leerlingen ongegeneerd met hun voeten mogen spelen tijdens de les. Onder de schoolbanken hangen elastieken zodat de kinderen hun energie kwijt kunnen wanneer ze urenlang moeten stilzitten. Volgens de juf zijn ze daardoor beter geconcentreerd.