Crevits: "Ik laat me niet chanteren door de onderwijsvakbonden"

Lerarenloopbaan Onderwijsminister Hilde Crevits laat zich niet chanteren door de onderwijsvakbonden. Dat maakte ze vandaag duidelijk in het Vlaams parlement na vragen van Caroline Gennez (sp.a) en Ann Brusseel (Open Vld).

De drie onderwijsbonden hebben gisteren in gemeenschappelijk vakbondsfront een ultimatum aan de Vlaamse regering gesteld rond de lerarenloopbaan. Tot 10 maart krijgt de Vlaamse regering de tijd om in de nodige financiële middelen te voorzien. Pas daarna zouden de inhoudelijke besprekingen over de maatregelen rond het loopbaanpact kunnen worden aangevat. "Ik vind het niet zo raar dat de vakbonden extra budgetten vragen, maar ik laat me niet chanteren", zei Crevits vandaag. "Laat ons alstublief de komende weken werk maken van de zo nodige inhoudelijke gesprekken, zonder taboes."

De minister heeft naar eigen zeggen grote zorgen na de gesprekken met vakbonden en onderwijskoepels. "Er zijn inhoudelijk heel zware discussies tussen werkgevers en werknemers. Zo willen de werkgevers maximale flexibiliteit voor de leerkrachten, terwijl de vakbonden vragen dat ze zich op hun kerntaak zouden kunnen toeleggen." Ook die kerntaak is voorwerp van discussie. "Toezicht op de speelplaats is voor mij geen kerntaak, voor sommige werkgevers is het dat wel."

Eerst werkdruk in kaart brengen

Volgens zowel sp.a als Open Vld had Crevits eerst de werkdruk van de leerkrachten in kaart moeten brengen. "In een normale onderhandeling studeert u eerst en gaat u dan pas, op basis van concrete feiten, het gesprek aan. U spant daarentegen de kar voor het paard en dat is slecht aangekomen in het onderwijs", zei Caroline Gennez.



"Het is heel belangrijk om eerst een werklastmeting te doen," vulde Ann Brusseel aan, "maar die heb ik in de vorige legislatuur ook al gevraagd, aan Pascal Smet (sp.a), en die is er toen ook niet gekomen."