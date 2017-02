Wiskunde in het Frans? Leerkrachten en leerlingen willen het graag, maar het is te duur

Door: redactie

13/02/17 - 08u22 Bron: Belga

Leerkrachten willen graag in een andere taal dan het Nederlands lesgeven. Maar scholen zien dat om financiële redenen niet altijd zitten. Nochtans zijn jongeren wel vragende partij. Dat leert een bevraging bij twintig instellingen, leert het rapport vandaag in de krant De Standaard.

Momenteel bieden 61 scholen in Vlaanderen en Brussel een 'CLIL-traject' aan. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Eenvoudig uitgelegd: in plaats van in het Nederlands worden vakken in het Frans, het Engels of het Duits onderwezen. Vooral de uren geschiedenis, aardrijkskunde of wiskunde komen het meest in aanmerking.



Uit de bevraging van de Onderwijsinspectie blijkt dat zowel leerlingen, leerkrachten als directies immersieonderwijs hoog aanschrijven, en vooral de voordelen ervan inzien. Het systeem moet daarom 'duurzaam uitdijen' over heel Vlaanderen, aldus het rapport.



Behalve in het tragere lestempo - zeker in het begin - schuilt het grootste probleem in de ondersteuning van de leerkrachten, met name het gebrek aan ondersteuning. "Vanuit de Vlaamse overheid volgen maar weinig middelen om een dergelijke werking op poten te zetten. Scholen moeten het intern maar zien te regelen, door te schuiven met uren, personeel en lessen", zegt Veronique Fricot, CLIL­-leraar in het Sint­-Lodewijkscollege van Brugge.



Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) noemt het CLIL een "succesverhaal" en koestert "dan ook de ambitie om het aanbod uit te breiden naar zo veel mogelijk onderwijsvormen".