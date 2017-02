Leuvense studenten bekroond in VS voor project YOU-nite

Door: redactie

10/02/17 - 19u48 Bron: Belga

© Facebook - YOU-nite.

De groep studenten van de KU Leuven die in de Verenigde Staten hun "YOU-nite"-project mocht voorstellen heeft op een door Facebook mee georganiseerde wedstrijd de tweede plaats in de wacht gesleept. Dat is te lezen op de site van medeorganisator EdVenture Partners. YOU-nite is een online platform waar jongeren - vooral zij die misschien het gevoel hebben minder kansrijk te zijn - korte filmpjes kunnen plaatsen met wensen of toekomstdromen. De Leuvense studenten winnen 3.000 dollar.