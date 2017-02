"Geef kind label 'dyslexie' en het zal nóg slechter lezen"

LIEVE VAN BASTELAERE

"Stop met kinderen het label 'dyslexie' te geven. Ze worden er niet beter van. Integendeel: je maakt hen alleen maar wijs dat ze nóóit goed zullen lezen en spellen. Etiketten zijn goed voor jampotten, niet voor kinderen." Dat is het oordeel van Erik Moonen, taaldocent aan de UHasselt. Nochtans krijgt 5 tot 7% van de Vlamingen exact dát label opgeplakt.

Het was hoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen die gisteren de kat de bel aanbond. "Dyslexie is een gevolg van slecht onderwijs. Er wordt gewoon te weinig geoefend. Kinderen moeten de spellingregels goed in hun hoofd hebben. Er moet ouderwets 'gestampt' worden: elke dag een dictee", zei ze in het Algemeen Dagblad.



Professor Erik Moonen is het in grote lijnen met haar eens. "Als een kind een probleem heeft met lezen, gaan we onderzoeken wat er mis is met hem of haar. We gaan niet na of het wel goed onderwijs heeft gekregen, daar gaan we gewoon van uit", zegt hij. "Uit het laatste PISA-rapport, dat gepubliceerd werd op 6 december, blijkt dat 17% van de Vlaamse 15-jarigen niet goed genoeg kan lezen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Ze zijn met andere woorden laaggeletterd. In 2003 ging het nog om 12%. Het onderwijs heeft dus de laatste jaren veel minder kinderen goed leren lezen."