UGent reikt eredoctoraat uit aan Chileense succesauteur Isabel Allende

Door: redactie

31/01/17 - 12u54

© reuters.

De Gentse Universiteit reikt een eredoctoraat uit aan de Chileense succesauteur Isabel Allende. Ook Philippe Herreweghe (Collegium Vocale Gent), Nobelprijswinnaar professor Paul Nurse en kunsthistoricus professor David Freedberg worden in het jubileumjaar gehuldigd.

Isabel Allende krijgt een eredoctoraat omwille van de impact van haar literatuur op de maatschappij, motiveert de Gentse Universiteit. Ze schreef verscheidene bestsellers. Haar recentste werk 'De Japanse minnaar' stond meteen na het verschijnen in de top tien van best verkochte romans in Vlaanderen. Haar debuutwerk 'Het huis met de geesten' werd in 1993 verfilmd.



Wereldbefaamd

Omwille van zijn muzikale verdiensten, zowel nationaal als internationaal, eert de UGent ook dirigent Philippe Herreweghe van het wereldbefaamde ensemble 'Collegium Vocale Gent'. Nog in de cultuursector wordt een eredoctoraat uitgereikt aan kunsthistoricus David Freedberg, directeur van het Warburg Institute, voor zijn beschrijving van nieuwe denkkaders in verschillende uiteenlopende wetenschapsgebieden.



Nobelprijswinnaar professor Paul Nurse tot slot wordt gelauwerd omwille van zijn onderzoek naar de celdeling, een onderzoek van zeer groot belang in de strijd tegen kanker.