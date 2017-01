Deze kleuters krijgen al Engelse les in klas

Door: redactie

27/01/17 - 19u51 Bron: vmma

video Taalonderwijs op erg jonge leeftijd: in een school in Kortrijk leren de kleuters Engels in de kleuterklas. Er zijn al 46 scholen waar kleutertjes Frans kunnen leren, maar dit is de eerste waar ze ook Engelse les krijgen, één of twee keer twintig minuten per week.