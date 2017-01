Bonden boos omdat leerkrachten één of twee extra lesuren moeten werken

Door: redactie

Als alle leerkrachten ¿ voor hetzelfde loon dat ze nu krijgen ¿ 22 uur lesgeven, levert dat tussen de 150 en 160 miljoen euro op. © thinkstock.

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wil alle leraren in het middelbaar 22 uur laten lesgeven. Het geld dat daardoor vrijkomt, zo'n 150 miljoen euro, zou dan dienen om enerzijds startende leerkrachten meer werkzekerheid te geven en anderzijds de taken van hun oudere collega's te verlichten. Maar de vakbonden vinden het niet kunnen dat de leraren zelf die operatie moeten bekostigen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Nu geven leraren in de eerste graad van het middelbaar 22 uur les, in de tweede graad 21 uur en in de derde graad 20 uur. Minister Crevits heeft aan de onderwijskoepels en de vakbonden voorgesteld om dat gelijk te trekken. Als alle leerkrachten - voor hetzelfde loon dat ze nu krijgen - 22 uur lesgeven, levert dat tussen de 150 en 160 miljoen euro op.



Loopbaanpact

Het voorstel maakt deel uit van het loopbaanpact, dat de job van leraar aantrekkelijker moet maken en waarover al jaren wordt gediscussieerd.



De knelpunten zijn bekend: te weinig studenten beginnen nog aan de lerarenopleiding, jonge leraren hoppen van de ene tijdelijke opdracht naar de andere en vallen ontmoedigd uit, en tot slot nemen de burn-outs en het ziekteverzuim almaar toe, vooral bij oudere leerkrachten.



Het geld dat vrijkomt door Crevits' voorstel moet die problemen oplossen.



Tweespalt tussen leraren

"Maar dat gebeurt op de kap van de leerkrachten in de tweede en derde graad", zegt Raf De Weerdt van de socialistische vakbond ACOD in Het Nieuwsblad. "De kans is groot dat dit leraren tegen elkaar uitspeelt, want het is één deel van het personeel dat de rekening betaalt". Ook de liberale en christelijke vakbonden zijn kwaad.



Crevits hoopt nog voor de krokusvakantie te kunnen landen met het loopbaanpact.