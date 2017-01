Plannen voor inclusief onderwijs stuiten op kritiek

Door: redactie

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil een nieuwe stap zetten richting inclusief onderwijs. In een nota stelt ze voor vanaf september 2017 te werken met regionale ondersteuningsteams. Bedoeling is dat het gewoon en buitengewoon onderwijs daarin samenwerken.

Met de invoering van het M-decreet heeft de Vlaamse regering al gekozen voor het pad van de inclusie in onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil graag een volgende stap zetten door het oude systeem van GON-begeleiding (geïntegreerd onderwijs), competentiebegeleiders en waarborgmiddelen om te vormen tot een nieuw model voor de ondersteuning van leerlingen met een handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.



GON-systeem

Het oude GON-systeem stamt volgens de nota-Crevits (die nu voor advies wordt voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad, red.) uit de tijd dat de vraag luidde hoe men een kind kon aanpassen aan de school en niet hoe men de school zou kunnen aanpassen aan de specifieke noden van elk kind. Bovendien besteden de GON-begeleiders een te groot deel van hun tijd aan het rondrijden van de ene school naar de andere en aan administratie.



Regionale ondersteuningsteams

De CD&V-minister wil vanaf volgend schooljaar graag werken met regionale ondersteuningsteams waarbij het gewoon en buitengewoon onderwijs samenwerken (samen ook met de CLB's en pedagogische begeleidingsdiensten). "Deze teams ondersteunen alle scholen, netoverstijgend, per regio. Zo komt er meer tijd voor ondersteuning rechtstreeks op de werkvloer", luidt het. Volgens de nota zouden er 1.750 personeelsleden in het nieuwe model kunnen ingezet worden.



De mensenrechtenorganisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) reageert echter ontgoocheld. "De maatregelen die minister Crevits nu voorstelt, dreigen inclusief onderwijs af te remmen in plaats van vooruit te helpen", zegt Patrick Vandelanotte, expert inclusief onderwijs bij GRIP.



Organisatorische herschikking

De 1.750 ondersteuners klinken volgens Vandelanotte wel mooi, maar volgens hem gaat om een "pure organisatorische herschikking". "De ondersteuning blijft in handen van het buitengewoon onderwijs en met de bril van het buitengewoon onderwijs". Minister Crevits is het niet eens met die kritiek. "Het gaat natuurlijk om meer dan organisatie. Het belang van de leerling staat altijd voorop", klinkt het.



GRIP betreurt ook dat de minister vasthoudt aan het behoud van een apart buitengewoon onderwijssysteem. De organisatie vraagt "een stappenplan om uiteindelijk uit te komen bij één inclusief onderwijssysteem". Crevits heeft al herhaaldelijk gezegd dat ze geen voorstander is van het afschaffen van het buitengewoon onderwijs. Crevits: "Pleiten voor het afschaffen van het buitengewoon onderwijs zoals sommigen doen is weinig respectvol voor de 17.000 personeelsleden die er werken én de 50.000 kinderen die er school lopen, én voor de ouders die er bewust voor kiezen om hun kind in het buitengewoon onderwijs school te laten lopen".