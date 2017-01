Katholiek Onderwijs vraagt bijsturingen hervorming

Door: redactie

De onderwijshervorming waarover de Vlaamse regering het vorige vrijdag eens geraakt is, vindt nog steeds geen genade in de ogen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Toen al sprak directeur-generaal Lieven Boeve van het vrij onderwijs van "een gemiste kans". Vandaag heeft de raad van bestuur van het vrije net zich in Oostende gebogen over de hervorming van het secundair onderwijs. Het katholieke net lijst een reeks punten van kritiek op en vraagt 'noodzakelijke bijsturingen' van de onderwijshervorming. Daarover wil het vrije net bijkomend overleg met minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).