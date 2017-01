Universiteiten zien studentenaantallen voor het eerst dalen

Door: redactie

19/01/17 - 04u30

© thinkstock.

Dit academiejaar schreven zich aan de hogescholen 120.676 studenten in, terwijl de universiteiten met 116.084 inschrijvingen voor het eerst een daling zien. Dat blijkt uit het rapport "Hoger Onderwijs in Cijfers", waarover Het Nieuwsblad vandaag bericht. De hogescholen laten de uniefs daarmee voor het eerst overtuigend achter zich.

De inschrijvin­gen aan de hogescholen zijn toegenomen met 1,7 procent tegenover vorig academiejaar, terwijl de universiteiten een daling optekenen van 0,16 procent. "Vroeger hadden hogescholen te kampen met een negatieve perceptie, dat zij minderwaar­dig zijn dan de unief", zegt onderwijskundige Martin Valcke (UGent). "Dat juk lijken ze nu van zich te hebben afgegooid." Ook onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wijst op de stijgende waardering voor de professionele bachelors.



Economische malaise

Studenten zouden door de economische malaise van de voorbije jaren voor de werkzekerheid van die bachelors kiezen. De Vlaamse Hogescholenraad becijferde dat 95 procent van hun afgestu­deerden binnen het jaar werk vindt. Bovendien halen ze hun diploma in drie jaar tijd, in plaats van vier voor een door­snee master, waardoor ze minder kosten hebben. Daarnaast halen steeds meer studenten die het goed doen op de hogeschool via een schakelprogramma een master aan de universiteit. Dit academiejaar volgen 6.994 studenten zo'n schakelprogram­ma, tien jaar geleden waren dat er 2.591.



De grootste verliezer bij de universiteiten is de KU Leuven met een daling van 1 procent.