Door: redactie

18/01/17 - 11u31

Minder les in het middelbaar onderwijs. Daar pleit Open Vld voor. Zij willen dat leerlingen in het vijfde en zesde middelbaar op maandagen pas om 10 uur naar school moeten. Dat bespaart niet alleen geld, maar is ook goed voor de leerlingen. Dat heeft Vlaams parlementslid Ann Brusseel (Open Vld) aan de krant De Tijd gezegd.