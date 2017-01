Provinciaal onderwijs schaft labels aso, tso, kso en bso wél af

Door: redactie

Het provinciaal onderwijs zal zich in de toekomst niet langer organiseren onder etiketten als aso, tso, kso en bso. "Provinciale opleidingen zullen worden aangeboden zonder schotten, met eenvoudige finaliteiten: doorstroom, arbeidsmarkt of de twee. Deze vlaggen dekken de lading veel beter", luidt het vandaag in een mededeling van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.

Vrijdag raakte de Vlaamse regering het eens over de hervorming van het secundair onderwijs. Er wordt gesnoeid in het aantal richtingen van de tweede en derde graad. Alle richtingen zijn vastgelegd in een matrix. Er zijn acht studiedomeinen en er wordt een onderscheid gemaakt tussen richtingen die voorbereiden op hogere studies, op de arbeidsmarkt of op allebei.



Afgesproken was dat de benamingen aso, tso, kso en bso behouden worden. Maar het provinciaal onderwijs is het daar niet mee eens.



"Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vindt de opmaak van de matrix op zich verdienstelijk na jaren van werk, maar is teleurgesteld in het feit dat de schotten tussen het aso, tso, kso en bso overeind blijven", luidt het. "De schoolbesturen en scholen van het provinciaal onderwijs zullen daarom zelf schoolconcepten uitbouwen die de kwaliteit van het onderwijs van de toekomst laten primeren op de kunstmatige onderverdeling van studierichtingen. Het provinciaal onderwijs zal zich in de toekomst dus niet langer organiseren onder etiketten als aso, tso, kso en bso. Provinciale opleidingen zullen worden aangeboden zonder schotten, met eenvoudige finaliteiten: doorstroom, arbeidsmarkt of de twee. Deze vlaggen dekken de lading veel beter", aldus de onderwijskoepel.



Het provinciaal onderwijs vraagt ook "dat de modernisering van het onderwijs niet stopt bij deze matrix". "Bij de uitrol van de modernisering over de komende jaren, zullen vernieuwende opleidingen die beantwoorden aan noden van de samenleving dan ook hun plaats in de matrix met succes moeten kunnen opeisen."