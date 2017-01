Leerlingen en ouders niet blij met onderwijsakkoord

Door: redactie

14/01/17

video Zowel de ouders als de leerlingen zijn ontgoocheld over het nieuwe onderwijsakkoord. Dat werd gisteren goedgekeurd door de Vlaamse regering. De ouders vrezen dat hun kinderen toch veel te vroeg al keuzes moeten maken. De scholieren zelf voelen zich proefkonijnen, volgens hen is het akkoord een samenraapsel van de ideeën van verschillende partijen.

Reeks pijnpunten die ouders aanhaalden blijft bestaan

Een aantal van de pijnpunten die naar voor kwamen uit een bevraging van ruim 6.000 ouders vorig jaar, blijft ook bestaan met de onderwijshervorming. Dat zegt Theo Kuppens, directeur van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV). Veel hangt volgens Kuppens wel nog af van hoe er binnen de lijntjes gekleurd zal kunnen worden. Erg belangrijk is volgens hem dat de hervorming goed gedragen wordt door het onderwijsveld en de ouders. "Daar zal werk van gemaakt moeten worden."



Een gemiste kans in de hervorming ligt volgens Kuppens bij het watervalsysteem tussen ASO, BSO, TSO of andere pijlers. "De ouders waren bereid om dit uit de wereld te helpen, maar met de huidige plannen is dat niet mogelijk", aldus Kuppens. VCOV is ook niet tevreden over de plannen met betrekking tot studiebegeleiding. "Vandaag zien we dat vooral kinderen uit lagere sociale klassen doorstromen naar BSO en TSO. Als zij beter bij de hand genomen zouden worden vanaf de basisschool, dan zouden ze andere keuzes kunnen maken", zegt Kuppens.



Studiekeuze is volgens VCOV voor ouders een heel stresserend gegeven, en het is dan ook belangrijk dat zo veel mogelijk pistes verkend worden. "Dat komt in deze hervorming een stukje naar voor, maar onvoldoende." Tot slot legt Kuppens de klemtoon op de verstaanbaarheid van het geheel. "Het is vandaag huilen met de pet op. Alles zal staan of vallen met de verstaanbaarheid en de info die gegeven wordt."



Een lichtpuntje is volgens de VCOV dat taal en cultuur opgenomen is als domein. "Dat was wel het geval voor bijvoorbeeld sport en niet voor taal. Nochtans zijn en blijven mensen met taalkundige bagage van groot economisch belang."