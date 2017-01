Schooldirecteur 4 weken per jaar ziek thuis

Door: Isolde Van Den Eynde

14/01/17

Schooldirecteurs van basisscholen zitten elk jaar bijna vier weken ziek thuis. De helft van die ziektedagen wordt voorgeschreven voor burn-outs en depressies.

Een leerkracht in het lager onderwijs meldde zich in 2015 gemiddeld 16,35 dagen ziek. Een jaar eerder was dat nog 'maar' 14,89 - ruim anderhalve dag minder. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport rond ziekteverzuim bij het Vlaamse onderwijspersoneel. Hun bazen kampen met nóg meer gezondheidsproblemen: gemiddeld 18,18 ziektedagen in 2015, of bijna vier werkweken.



Een jaar eerder waren dat ruim 3,5 dagen minder. "Het aantal ziektedagen nam met 23% toe", zegt Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a). Nog meer dan bij leerkrachten komt dat omdat ze kampen met psychosociale aandoeningen zoals een depressie of burn-out.



