Vlaamse regering bereikt akkoord over hervorming secundair onderwijs

Door: redactie

13/01/17 - 15u11 Bron: Belga

video De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van het secundair onderwijs, met name over de 'matrix' of de reorganisatie van de studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Het akkoord wordt straks voorgesteld op een persconferentie op het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Net als in het oorspronkelijke akkoord zou er sprake zijn van acht studiedomeinen, al zijn er verschuivingen.