Wie zit er achter spandoeken 'Merkel moet weg'?

12/01/17 - 08u06

"Merkel moet weg!!" Die boodschap staat sinds deze week op verschillende spandoeken over Vlaamse autosnelwegen en invalswegen te lezen. Het blijkt om een actie te gaan van het Vlaams-nationalistische Voorpost. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wordt vandaag in Brussel verwacht, waar ze een eredoctoraat krijgt van de universiteiten van Leuven en Gent.

"Een warm onthaal in Vlaanderen", zo noemt Vlaams Belang-kopman Filip Dewinter de spandoeken die in de nacht van zondag op maandag aan verschillende snelwegbruggen werden geplaatst. De boodschap aan het adres van Merkel komt er niet toevallig deze week, want de Duitse bondskanselier krijgt vandaag een eredoctoraat uitgereikt in Brussel.



"Met haar uitnodiging 'Wir schaffen das' veroorzaakte Merkel veroorzaakte in 2015 een stormloop van één miljoen illegale vreemdelingen naar Duitsland en zijn buurlanden", zo klinkt het bij Voorpost, dat vandaag ook protestacties plant in Brussel.



De universiteiten van Leuven en Gent reiken het eredoctoraat aan Merkel uit vanwege haar "diplomatieke en politieke inspanningen om de politieke sterkte van Europa uit te bouwen, en de waarden te verdedigen die ons continent toelaten om in verscheidenheid toch eenheid te vinden."