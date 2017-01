Geplande onderwijshervorming: "N-VA gedraagt zich als een kleuter"

Door: redactie

11/01/17 - 20u00 Bron: Belga

© photo news.

"N-VA vertraagt en blokkeert de geplande onderwijshervorming." Dat zeggen oppositiepartijen sp.a en Groen. Zij hekelen het uitblijven van een akkoord over de reorganisatie van het secundaire onderwijs. Ondertussen wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits "op heel korte termijn duidelijkheid verschaffen."

Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) wees N-VA vandaag met de vinger in verband met de herstructurering van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Haar beeldspraak deed velen in het parlement lachen: "De N-VA gedraagt zich als een kind dat alle truken van de foor gebruikt om niet te moeten gaan slapen. Ze vragen een glas water, moeten nog eens pipi doen, en dat blijft zo duren... Het wordt tijd dat mama zegt: 'En nu ga je je bed in en je komt er niet meer uit."



N-VA had eerder al laten weten dat men zich niet mag blindstaren op 1 september 2018, het moment dat de onderwijshervorming zou moeten worden ingevoerd. Een datum die voor sp.a cruciaal is.



Koen Daniëls, onderwijsexpert van N-VA, ging voort op de 'kleutervergelijking' van Meuleman: "Het gebeurt ook dat een vader zijn kind toch in bed steekt en dan een uur later geween hoort omdat het in bed heeft geplast. En dan denkt die ouder: 'Had ik maar even iets langer nagedacht toen hij vroeg om naar toilet te gaan'." Volgens Daniëls moet er vooral "duidelijkheid" komen voor ouders en leerlingen. En dan is het volgens hem bijvoorbeeld nodig dat de naam van de richting Grieks-Latijn blijft en niet Klassieke Talen wordt.



Coalitiepartner Open Vld vindt dat het eindeloze geëmmer over "symbool- en naamdiscussies" moet ophouden. Minister Crevits van haar kant hoopt "op heel korte termijn duidelijkheid te kunnen verschaffen". De CD&V-minister wijst erop dat ze meer dan 50 adviezen heeft gekregen over de hervorming en dat het tijd vraagt om die nauwkeurig te lezen.