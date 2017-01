Vlaams kernkabinet uiteen zonder akkoord over onderwijs

Door: redactie

9/01/17 - 08u05 Bron: Belga

Onderwijsminister Hilde Crevits trok net voor het kerstreces met een voorstel naar de regering. © belga.

Het kernkabinet van de Vlaamse regering is er vanochtend nog niet in geslaagd om een akkoord te sluiten over de hervorming van het secundair onderwijs. Er werd uitzonderlijk op maandag vergaderd omdat de minister-president dinsdag en woensdag naar het Duitse Dresden trekt.