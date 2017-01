Door: redactie

6/01/17 - 05u00

Luchtvervuiling in Brussel. © photo news.

Leerlingen scoren slechter op dagen dat er meer luchtvervuiling is rond hun school. Dat blijkt uit een nieuwe Belgische studie die 'De Morgen' kon inkijken. "En het onderzoek werd dan nog ­gehouden in scholen met relatief propere lucht."

De onderzoekers gingen verscheidene ­keren langs in drie Vlaamse basisscholen: in Zonhoven, Tienen en Hasselt. Ze stelden er vast dat de kinderen minder presteerden op dagen dat de lucht sterk verontreinigd was. Wanneer de vervuiling daalde, stegen hun punten weer. Maar niét bij de leer­lingen die thuis in slechte lucht bleken te leven: bij hen was het negatieve effect chronisch. "De verschillen zijn subtiel maar significant. Het effect van de luchtvervuiling is bijna even doorslaggevend als het opleidings­niveau van de ouders", zegt professor ­Epidemiologie Tim Nawrot (UHasselt).



Cognitieve gevolgen

"Zelfs al gaat het om gemiddeldes, toch kunnen we niet ontkennen dat de ­luchtkwaliteit cognitieve gevolgen heeft. ­Aangezien Vlaanderen gebukt gaat onder druk verkeer, moeten we hier dringend iets aan doen. We voerden de studie dan nog uit in scholen waar er relatief ­weinig ­verontreiniging was. In een drukke stad zal het effect dus nog groter zijn."



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.