Hier loopt de Vlaamse jeugd school

Isolde Van den Eynde

5/01/17 - 06u00

(archieffoto) © Vertommen.

Waar gaan jongeren uit Gent, Brugge of Leuven naar school? Blijven ze in hun stad of wijken ze uit? En waar wonen de jongeren die in die steden school lopen? Het antwoord zie je voortaan in een paar klikken via de interactieve toepassing Dataloep. "Dit kan gemeentebesturen helpen in hun beleid", denkt onderwijsminister Crevits (CD&V).

Antwerpen telde vorig schooljaar 99.942 leerlingen in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs. Daarvan woonden liefst 88.610 leerlingen in Antwerpen. De rest - 11.332 leerlingen of 11% - leefde buiten Antwerpen en pendelde dus naar 't Stad. Leuven kent verhoudingsgewijs meer pendelende leerlingen: liefst 45% van de schoolgaande jeugd komt van buiten de stad. En ook in Hasselt komen 44 op de 100 leerlingen van elders. Voor alle 308 gemeenten in Vlaanderen zijn die cijfers voortaan te vinden op Dataloep, een website van de Vlaamse overheid die interessante gegevens over onderwijs bijhoudt.



Volgens onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) bevat die informatie een schat aan gegevens voor gemeentebesturen en schoolbesturen. "Ze kunnen op een eenvoudige manier data raadplegen over de mobiliteit van leerlingen en de aantrekkingskracht van het onderwijs in elke gemeente. Dat is nuttig om bijvoorbeeld afspraken te maken met De Lijn over de dienstregeling. Of om na te denken over de inrichting van de openbare ruimte. Veilig naar school kunnen gaan is erg belangrijk."



Dat beamen verschillende burgemeesters. "We zijn blij met alle data die we krijgen. Zeker voor een centrumstad die een verantwoordelijkheid heeft op het gebied van onderwijs", zegt Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). Zijn collega uit Genk Wim Dries (CD&V) denkt ook dat die data kunnen helpen bij het voeren van beleid. De burgervader van Leuven Louis Tobback (sp.a) weet dat de grote scholenconcentratie in Leuven een grote aantrekkingskracht heeft op jongeren uit naburige gemeenten. "Maar die cijfers zijn erg handig. En het lijkt me nog maar eens goed argument om Leuven te fuseren met omliggende gemeenten."