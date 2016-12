Aantal leerlingen die problematisch afwezig zijn in 7 jaar tijd verdubbeld

Door: redactie

Het aantal leerlingen die problematisch afwezig zijn, is in 7 jaar tijd verdubbeld. Dat stelt Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V). Hij baseert zich daarbij op cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Leerlingen die meer dan 30 halve dagen spijbelen, worden beschouwd als "problematisch afwezig." Het aantal van die problematische afwezigheden is op zeven jaar tijd ongeveer verdubbeld, zegt De Meyer. Het gaat om cijfers van het schooljaar 2014-2015. De cijfers van het voorbije schooljaar zijn nog niet beschikbaar.



De cijfers bevestigen dat de problematische afwezigheden niet overal even veel voorkomen. In het officieel gesubsidieerd onderwijs merkt men bij 5,1 procent van de leerlingen spijbelgedrag, in het Gemeenschapsonderwijs bij 3,9 pct en in het vrij gesubsidieerd onderwijs bij 1,2 pct.



Over de netten heen blijkt dat er meest gespijbeld wordt in het beroepsonderwijs (4,9 pct), het buitengewoon secundair onderwijs (7,8 pct) en de onthaalklas voor anderstaligen (11,5 pct).



Het fenomeen is erg sterk aanwezig in het deeltijds beroepsonderwijs, waar niet minder dan 45,5 pct van de leerlingen genoteerd wordt als "problematisch afwezig". "In die categorie is dat een stijging met bijna 20 pct in zeven jaar tijd", benadrukt De Meyer.