"Uitzaaiingen borstkanker gebeuren later dan verwacht"

20/12/16

Een internationaal team van onderzoekers, onder wie van de KU Leuven, heeft aangetoond dat het uitzaaien van kankercellen bij de ontwikkeling van borstkanker later gebeurt dan verwacht. Hierdoor is er meer tijd om de kanker te behandelen voor die uitzaait. De onderzoekers geloven dat hun resultaten ook van toepassing zijn op andere kankers.

De onderzoekers vergeleken stalen uit de tumor en beenmerg van 6 patiënten met borstkanker en ontdekten in de cellen van het beenmerg mutaties waarvan het voor een deel om uitzaaiingen ging. "Uit ons onderzoek blijkt dat deze pas laat gebeurd zijn en niet van het begin, zoals voorheen gedacht werd", zegt Peter Van Loo (KU Leuven). "Hoe meer uitgezaaide kankercellen in het beenmerg aanwezig zijn hoe slechter de vooruitzichten voor de borstkankerpatiënt."



Volgens Van Loo komt het er dus op aan borstkanker te detecteren nog voor die cellen uitgezaaid zijn. De onderzoekers ontdekten ook dat de uitgezaaide kankercellen genetisch sterk lijken op de cellen van de uiteindelijke tumor in de borst. "Een behandeling die zich richt op een specifieke mutatie in de cellen van de borstkanker heeft derhalve de beste kans om ook aan te slaan bij uitzaaiingen."



In een volgend stadium gaan de onderzoekers op zoek naar de rol van de cellen in het beenmerg die mutaties vertonen, maar toch geen kankercellen blijken te zijn. "Deze cellen vertonen andere mutaties dan de oorspronkelijke tumor. We willen nagaan welke rol deze cellen spelen bij de ontwikkeling van kanker", aldus de onderzoekers.