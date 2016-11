Zieke kinderen krijgen volgend jaar al na vier weken afwezigheid internetonderwijs

Door: redactie

Vanaf Nieuwjaar kunnen langdurig zieke kinderen sneller een beroep doen op internetonderwijs op afstand. Nu kan dat vanaf zes weken ziekte, vanaf 2017 wordt dat mogelijk vanaf vier weken ziekte. De aanpassing is mogelijk dankzij een betere dienstverlening en bijkomend materiaal. Dat schrijft De Zondag.

De Vlaamse regering heeft vorige week een subsidie van 1.365.000 euro voor Bednet goedgekeurd. De vzw biedt zieke kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen onderwijs op afstand aan. Sinds de start van Bednet hebben al 1.783 langdurig en chronische zieke kinderen en jongeren uit bijna 900 scholen van synchroon internetonderwijs gebruik kunnen maken.



Vier weken

"Kinderen die langdurig ziek zijn, zullen vanaf Nieuwjaar al na vier weken ziekte gebruik kunnen maken van de diensten van Bednet", aldus Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Ze kunnen zo mee de lessen in de klas volgen en houden dus contact met hun vertrouwde klasomgeving, met de leraar, met de vrienden in de klas."



Subsidie

Crevits wil in de toekomst een meerjarenovereenkomst afsluiten met een centrale organisator voor synchroon internetonderwijs. Daarom zal een overheidsopdracht worden uitgeschreven waarop mogelijke aanbieders zich kunnen inschrijven. Om de dienstverlening tijdens het schooljaar 2016-2017 te garanderen ontvangt Bednet nog tot de zomervakantie een subsidie.