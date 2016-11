UAntwerpen en biotechbedrijf ontwikkelen bacteriële therapie tegen huidkwalen

Door: redactie

Het biotechnologisch bedrijf YUN en de Universiteit Antwerpen hebben een manier ontwikkeld om onder meer acne, voetschimmel en vaginale infecties tegen te gaan. Ze zetten daarvoor goede bacteriën in, die onbalansen op de huid zouden herstellen. In de toekomst moet dat leiden tot nieuwe middelen om de huid te behandelen.

Het menselijk microbioom, het geheel van goede en slechte bacteriën en in en op ons lichaam, is een onderzoeksgebied dat nog maar vrij recent stevig in de spotlights staat.



Onderzoekers van biotechtbedrijf YUN uit Hove en de UAntwerpen hebben samen een 'probiotherapie' ontwikkeld, waarmee ze onbalansen op de huid die tot kwalen zoals acne of vaginale infecties kunnen leiden, kunnen herstellen.



"We konden verschillende stammen van goede bacteriën identificeren die sterk genoeg zijn om slechte bacteriën en schimmels te bestrijden, zonder daarbij het natuurlijke evenwicht van de huid te schaden", klinkt het in een gemeenschappelijk persbericht.



De therapie zou middelen als antibacteriële zepen, antischimmelsprays of zelfs antibiotica kunnen vermijden en geen resistentie veroorzaken.



Totnogtoe was het een uitdaging om de goede bacteriën in middeltjes in leven te houden omdat reguliere bewaarmiddelen ze doden. "Onder meer dankzij microcapsules kunnen we goede bacteriën voor lange tijd in een waterig milieu, zoals in een huidcrème, bewaren. De bacteriën worden in slaapmodus gehouden en worden actief na contact met de huid", zegt wetenschapper Sarah Lebeer.



Volgens het bedrijf zet de therapie met gepatenteerde bacteriën de deur open om concrete huidbehandelingen te ontwikkelen.