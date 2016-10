1 op 3 eerstejaars aan UGent krijgt voor het eerst een tweede (en laatste) kans

Door: redactie

Van de 6.636 studenten die vorig academiejaar een bacheloropleiding aan de UGent startten, bleek dat 34 procent niet slaagde voor 50 procent van de opgenomen studiepunten. Door een nieuw reglement moeten die studenten dit academiejaar slagen voor 75 procent van de studiepunten van het eerste bachelorjaar.

De UGent versterkte vorig academiejaar haar inzet op een juiste studiekeuze, op de begeleiding van studenten en op een snelle studievoortgang. "Wie in het eerste jaar niet van bij de eerste poging over de hele lijn slaagt, krijgt aan de UGent steeds een tweede kans", verduidelijkt de UGent de laatste van de drie aandachtspunten.



Van de 6.636 generatiestudenten die zich inschreven voor een bacheloropleiding, slaagde 2.277 (34 procent) niet voor de helft van de studiepunten. "Deze groep kreeg een 'bindende voorwaarde' opgelegd," klinkt het. "Ze krijgen een tweede kans en kunnen zonder problemen aan de UGent herinschrijven voor dezelfde of een andere opleiding, maar ze moeten daarbij aan een bepaalde voorwaarde voldoen."



Het houdt in dat ze dit academiejaar, of het eerstvolgende jaar waarin ze voor dezelfde opleiding inschrijven, minimaal geslaagd moeten zijn voor driekwart van hun studiepunten. Halen ze dat cijfer niet, dan kunnen ze in 2017-2018 niet langer voor die studie inschrijven.