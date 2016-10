"Belangrijk om gemotiveerde leraren voor de klas te hebben"

Door: redactie

Het is belangrijk om sterke, gemotiveerde leraren voor de klas te hebben en jongeren te helpen om een gerichte studiekeuze te maken. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vrijdagavond. Dit academiejaar is voor het eerst de instaptoets lerarenopleiding afgenomen. Ongeveer 6.000 studenten hebben deelgenomen.

Acht op de 10 deelnemers vinden de toets zinvol en zeggen dat ze met de resultaten aan de slag zullen gaan. Dat is volgens de Vlaamse minister een positief signaal. "De instapproef die verplicht wordt, maar niet bindend, is voor het eerst afgenomen, nu bij studenten van de lerarenopleiding die hun studies zijn gestart. Volgend academiejaar gebeurt de proef voor ze aan hun lerarenopleiding beginnen", legt Crevits uit.



De studenten krijgen met de instaptoets een indicatie of ze vaardig genoeg zijn in bepaalde startcompetenties. Taalvaardigheid, leercompetenties en motivatie vormen de kern van de test, zegt Johan Veeckman, voorzitter van Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), dat in opdracht Crevits de toets ontwikkelde, in samenwerking met de lerarenopleidingen van de hogescholen.



De digitale instaptoets bestaat voor de lerarenopleidingen kleuter- en secundair onderwijs uit een test Nederlands en een motivatie- en studievaardighedentest. "Daarbij gaat er veel aandacht naar taal. De proef staat natuurlijk niet los van de lerarenopleiding zelf. Ze maakt deel uit van een totaal begeleidingstraject op maat. Voor deze proef werken we samen met de hogescholen in Vlaanderen", aldus Crevits.



De resultaten van de instaptoets worden nu verder geëvalueerd en de toets zal volgend academiejaar verplicht maar niet-bindend worden afgenomen voordat een student in de bachelor lerarenopleiding aan de hogescholen zal kunnen inschrijven. Op die manier hopen minister Crevits en VLHORA dat de hogescholen in de lerarenopleidingen gemotiveerde en geschikte kandidaten zullen aantrekken en vooral sterke leraren zullen afleveren.