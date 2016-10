Arabische les in Gemeenschapsonderwijs Brussel

MVDB

Door zelf Arabische lessen te geven wil het Gemeenschapsonderwijs in Brussel moslimkinderen uit radicale koranscholen houden. Dat zegt Jacky Goris, directeur van de Brusselse scholen, aan de VRT-nieuwsdienst.

Kinderen krijgen in kleine koranschooltjes vaak strenge islamregels mee, zegt Goris. De directeur heeft weet van kinderen van 10-11-12 jaar die al meedoen aan de ramadan. Nochtans moeten kinderen volgens de islamvoorschriften op die leeftijd nog niet deelnemen aan de vastenmaand.



"Die kinderen horen van alles in schimmige koranschooltjes, vzw's waarvan niemand weet wat er gepredikt wordt. Ze worden er blijkbaar geïndoctrineerd", verklaarde hij daar eerder over.



"We hebben daarom het initiatief genomen om zelf Arabische lessen aan te bieden."



In juni, tijdens de ramadan, kwam aan het licht dat moslimkinderen op Brusselse scholen zwemles weigerden te volgen omdat ze vreesden een slok water binnen te krijgen. Ook muzieklessen werden gemeden.