"Reanimatielessen op school kunnen per jaar 3.000 levens redden"

10/10/16 - 17u46 Bron: Belga

"Verplichte reanimatielessen voor alle Belgische leerlingen zouden per jaar tot 3.000 levens kunnen redden." Dat zegt de Belgische reanimatieraad (BRC). De raad pleit er dan ook voor dergelijke lessen in te voeren: "Je kan het vergelijken met leren zwemmen of fietsen, het wordt een vertrouwde beweging die kinderen daarna niet meer vergeten", klinkt het.