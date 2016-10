Oud-schoolmeester (69) randde zeven jonge leerlingen aan: 2 jaar cel

Door: redactie

Hemiksem De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een gepensioneerde schoolmeester uit Hemiksem veroordeeld voor het aanranden van zeven leerlingen tussen 6 en 9 jaar. Hij krijgt vijf jaar cel, waarvan twee jaar effectief, en wordt ook gedurende vijf jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

De 69-jarige man was vroeger leerkracht op de basisschool. Na zijn pensioen gaf hij nog drie keer per week leesles als vrijwilliger in het 'Leespaleis'. Op 12 augustus 2015 werd er klacht tegen hem ingediend. Een jongetje had zijn onthaalmoeder verteld dat de meester altijd zijn hand in zijn broek stak. Het kind was te bang om te protesteren.



Later volgden er nog meer klachten. Op twee jaar tijd had de beklaagde zich aan zeven jongens vergrepen. Hij had telkens aan hun geslachtsdelen gezeten tijdens de leesles. De zestiger werd verhoord en bekende de feiten schoorvoetend. Dertig jaar eerder had hij ook al enkele jongens aangerand en hij gaf toe een gevaar voor kinderen te zijn als hij alleen met hen was.



De rechtbank legde hem een celstraf deels met uitstel op, maar koppelde daar wel de nodige voorwaarden aan. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn problematiek, dient hij zich aan een contactverbod met de slachtoffers te houden en mag hij niet in de buurt van minderjarigen of de basisschool komen.



De man moet daarnaast ook 17.250 euro aan schadevergoedingen betalen.