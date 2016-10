Hilde Crevits geeft les op Dag van de Leerkracht: West-Vlaams voor beginners

Door: redactie

Hilde Crevits was vanochtend te gast bij Sam & Heidi op Qmusic. Ze kwam er napraten over haar muzikaal duet met John Crombez in Jonas & Van Geel en had het ook over haar liefde voor muziek. Speciaal op deze Dag van de Leerkracht ging de minister van Onderwijs ook aan het schoolbord staan voor een lesje West-Vlaams voor beginners.