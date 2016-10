600 studenten mogen niet verder in opleiding aan KU Leuven

Door: redactie

Zeshonderd studenten mogen van de KU Leuven niet doorgaan met hun bacheloropleiding. Dat schrijft De Morgen vandaag. De studenten slaagden vorig academiejaar voor bijna geen enkel vak en zouden geen kans maken op een diploma.

Meer dan een op de vier startende bachelorstudenten aan de KU Leuven slaagde vorig academiejaar voor te weinig vakken. Concreet haalden 2.352 van de 8.735 studenten minder dan 30 procent van de opgenomen studiepunten. Anders gesteld: zij wisten voor slechts twee vakken of minder een voldoende te behalen. Het betekent dat zij dit academiejaar niet mogen doorgaan met hun bacheloropleiding. Wel mogen ze kiezen voor een andere studie, binnen of buiten de Leuvense universiteit. Dat blijkt uit een rapport van de KU Leuven dat De Morgen kon inkijken.



Grofweg drie kwart koos er uit zichzelf voor om andere oorden op te zoeken. De restgroep wordt nu door de universiteit tegengehouden, omdat ze statistisch gezien geen kans maken om hun diploma te halen. "Als deze studenten waren verder gegaan, dan zouden ze uiteindelijk keihard op een muur zijn gebotst, na jaren achtereenvolgende mislukkingen, met een lege portefeuille en zonder diploma", zegt vicerector onderwijsbeleid Didier Pollefeyt.



Na de aankondiging van de maatregel in november 2014 kreeg de KU Leuven kritiek van andere universiteiten, die niet ingrijpen na het eerste bachelorjaar.