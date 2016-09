Studente moest 10 liter water drinken op doop en raakte in coma: proces bijna van start

MVDB

Luik Vier Luikse studenten dierengeneeskunde zijn niet de enigen die correctioneel vervolgd worden voor een uit de hand gelopen doop in 2013.

Ook andere leden van het doopcomité verschijnen op 12 oktober voor het eerst voor de rechter voor een inleidende zitting, schrijven de Sudpresse-kranten.



De leden van de studentenvereniging verplichtten de jonge Franse studente Fanny om tien liter water te drinken tijdens haar studentendoop in september 2013. Fanny kwam in het ziekenhuis terecht, waar ze drie dagen in coma lag. Na tien dagen mocht ze het ziekenhuis verlaten.



Enkele van de studenten zijn aangeklaagd voor onmenselijke behandeling. Ook zijn ze beschuldigd van onopzettelijke slagen en verwondingen.