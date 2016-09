Door: redactie

29/09/16 - 11u28

Oproep

Op 5 oktober is het Dag van de leerkracht. Had je als leerkracht een grote invloed op het leven van een leerling en werd je daarvoor bedankt met een pakkende brief, mail of tekening? Stuur een mailtje naar celien.moors@persgroep.be, en vertel waarom die brief voor jou zo'n onbetaalbaar gebaar was. Vermeld zeker je contactgegevens.